محافظ سوهاج: حملات مكثفة لإزالة أثار العاصفة الترابية

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج إن الوحدة المحلية لحى شرق مدينة سوهاج قد قامت بعدد من حملات النظافة والتجميل استهدفت رفع كفاءة وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق الحى، وذلك فى اطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل وخلق بيئة حضارية للمواطنين والعمل على إزالة اثار العاصفة الترابية التى هبت على مدن وقرى المحافظة الأربعاء الماضى.



وأوضح صلاح المازنى، رئيس الوحدة المحلية لحى شرق مدينة سوهاج أن الوحدة المحلية قد قامت بمشاركة عمال قسم النظافة ومعدات الوحدة المحلية، بإزالة الأتربة والرمال وغسيل الشوارع والارصفة واعادة دهان البلدورات وأكشاك الكهرباء وصيانة أحواض الزرع واعادة الوجه الحضاري لشوارع وميادين الحى وخاصة عقب انتشار الرمال والأتربة بالشوارع بسبب العاصفة الترابية.



وكان المحافظ قد أصدر تعليمات لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بتكثيف اعمال النظافة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بمختلف مدن وقرى المحافظة.

