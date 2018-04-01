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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين الأوقاف والتموين لتوزيع 2000 طن سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:02 ص
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية
محمد صبيح
وقع وزيرا التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بهدف توفير سلع غذائية لتوزيع "شنطة رمضان" للمناطق الأكثر احتياجا في المحافظات لصالح وزارة الأوقاف.

وينص الاتفاق على توفير 2000 طن سلع غذائية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ذراع وزارة التموين والتجارة الداخلية لصالح وزارة الأوقاف قبل شهر رمضان المبارك.

وتتضمن الـ2000 طن سلع غذائية من 800 طن سكر و800 طن أرز و400 طن مكرونة توزع على 400 ألف أسرة بواقع 5 كيلو لكل أسرة.

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