تنفيذ 2393 حكما قضائيا وضبط 752 مخالفة مرورية بحملة في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى حكمدار المديرية حملة مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون وضبط تجار المخدرات ومروجيها أسفرت عن تنفيذ 2393 حكما قضائيا و1545 غرامات جزئية ومستأنفة.



كما تمكنت الحملة من إزالة 163 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة وضبط 752 مخالفة مرورية متنوعة ما بين "استخدام حزام الأمان، وعدم ارتداء خـوذة الرأس، استخدام محمول أثناء القيادة، سير عكس الاتجاه، انتظار فى الممنوع".

