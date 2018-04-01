ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تنفيذ 2393 حكما قضائيا وضبط 752 مخالفة مرورية بحملة في البحيرة

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:00 ص
مخالفات مرورية ـ
مخالفات مرورية ـ ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى حكمدار المديرية حملة مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون وضبط تجار المخدرات ومروجيها أسفرت عن تنفيذ 2393 حكما قضائيا و1545 غرامات جزئية ومستأنفة.

كما تمكنت الحملة من إزالة 163 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة وضبط 752 مخالفة مرورية متنوعة ما بين "استخدام حزام الأمان، وعدم ارتداء خـوذة الرأس، استخدام محمول أثناء القيادة، سير عكس الاتجاه، انتظار فى الممنوع".

ترشيحاتنا

شاهد.. بيان القوات المسلحة رقم 17 من العملية سيناء 2018

شوبير: عبد الله السعيد لن يشارك مع الفريق إلا بموافقة الخطيب.. فيديو

شاهد أحدث صورة لمريم ابنة شيرين عبد الوهاب.. اختلفت كثيرًا

صحيفة إسرائيلية تبرز إدانة مصر لاستخدام جيش الاحتلال العنف ضد «المدنيين العزل»

اليونان تصدر بيانا شديد اللهجة إلى تركيا تؤكد فيه سيادتها على جزر إيميا

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة لها

التموين: «أهلا رمضان» يقدم تخفيضات 20% على السلع بدءًا من 10 مايو.. فيديو

الزراعة : بدء الحملة القومية لتحصين الماشية 10 أبريل .. فيديو

نجم الأهلي السابق يكشف مواقفه مع مدرب الزمالك

اكتشف سر صوت طقطقة الأصابع وحقيقة تسببها فى التهاب المفاصل

محمد صلاح يكتسح استطلاعاً للرأي بشأن وضع صورته على غلاف «فيفا 2019»

بالأرقام والصور.. محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي العالم هذا الموسم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

محمد صلاح يكتسح استطلاعاً للرأي بشأن وضع صورته على غلاف «فيفا 2019»

بالأرقام والصور.. محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي العالم هذا الموسم

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

شاهدي.. أحدث إطلالات ميريهان حسين

فيديو

الزراعة: إصدار كتيب استرشادي للفلاح يتضمن توصيات مكافحة الآفات الزراعية.. فيديو
كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد الشعانين بحضور البابا ثيودورس الثاني.. فيديو
متحدث"النواب": الشعب مستعد للكفاح من أجل الدولة .. فيديو
البابا فرانسيس يترأس قداس عيد القيامة بالفاتيكان .. فيديو
الزراعة: نستهدف زراعة 500 ألف فدان قطن خلال 2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟