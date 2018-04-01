إيران: يجب مواجهة إرهابيي تل أبيب بالقوة

ندد علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، باعتداءات الكيان الصهيوني على الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة في غزة منذ أول أمس.



وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال لاريجاني في بيان له إن الإرهابيين في تل أبيب لا يفهمون سوى لغة القوة، وأن القوة هي السبيل الوحيد لمقاومة مطامعهم.



وأضاف أن الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى القرارات التصعيدية والإجراءات التي يتخذها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، مؤامرة خطيرة تهدد أمن واستقرار المنطقة.



وتأتي تصريحات علي لاريجاني عقب عدة تصريحات لمسؤولين إيرانيين، نددوا بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين العزل، كان آخرها تصريحات محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، التي وصف خلالها السلوك الإسرائيلي بـ المخزي.



جدير بالذكر أن النظام الإيراني يدعم مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن ويمدها بالأسلحة لضرب المملكة العربية السعودية، هذا فضلا عن دعم التنظيمات الإرهابية في عدة بلدان عربية، في العراق ولبنان، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة أيضا.



