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منوعات

علماء يطورون آلة تترجم الأفكار إلى "نص"

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
أحمد شريف
طور علماء آلة مذهلة لقراءة الأفكار، التي يمكنها ترجمت ما الذي تفكر به وتخبئه في عقلك إلى نص مقروء.

ويدعي العلماء أن معدل نجاح هذه العملية يصل إلى 90%، أو اكثر ويقولون أنه يعمل من خلال تفسير الحروف الساكنة والحروف في أدمغتنا.

ويعتقد الباحثون أن الآلة يمكنها في يوم من الأيام، مساعدة المرضى الذين يعانون من ظروف لا تسمح لهم بالتحدث أو ، الانتقال، في معرفة احتياجاتهم وشكواهم.

تقوم الآلة بتسجيل وتحليل تركيبة حروف العلة والحروف الساكنة، التي نستخدمها عند بناء جملة في عقولنا.

تفسر هذه الجمل على أساس الإشارات العصبية ويمكن أن يترجمها إلى نص في الوقت سريع.

في الواقع ، يدعي العلماء أن الآلة يمكنها استخدام كلمات لم يسمع بها من قبل.

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