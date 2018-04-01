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أخبار العالم

التحالف العربي يقصف معاقل الحوثيين قرب الحدود السعودية

الأحد 01/أبريل/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
ا ش ا
أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم / الأحد / أن طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قصفت معاقل للميليشيات الحوثيين قرب الحدود الجنوبية مع المملكة.

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية - إن الغارات الجوية تركزت على تجمعات الحوثيين في الشريط الحدودي قبالة منطقة نجران جنوبي السعودية .. مشيرا إلى أن طائرات للتحالف شنت غارات على مناطق أخرى داخل الأراضي اليمنية،
وامتدت إلى مواقع للحوثيين في مزارع الجر بمديرية عبس بمحافظة حجه الحدودية.

وفي غضون ذلك .. أفادت مصادر يمنية بمقتل قائد ميداني في ميليشيات الحوثي ، في مواجهات مع القوات الشرعية في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.

وفي محافظة تعز ، دارت مواجهات في جبهة الأربعين وأطراف الزنوج شمالي المدينة، فيما شن المتمردون قصفا على حي وادي القاضي في تعز .. وتعرضت الأحياء الشرقية لمدينة تعز والقرى الواقعة شرقي جبل صبر لقصف المتمردين الحوثيين.

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