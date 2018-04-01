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التموين: «أهلا رمضان» يقدم تخفيضات 20% على السلع بدءًا من 10 مايو.. فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:00 ص
معرض أهلا رمضان-
معرض أهلا رمضان- أرشيفية
شيماء مجدي
قال ممدوح رمضان، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معرض "أهلا رمضان" يُقام كل عام بأرض المعارض ويقدم الكثير من السلع التي تستهلكها الأسرة خلال شهر رمضان بأسعار منخفضة.

وأضاف "رمضان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم" اليوم، الأحد، أن معرض أهلا رمضان يبدأ يوم 10 مايو القادم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمر حتى بدء شهر رمضان بأيام.

وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن تخفيضات "أهلا رمضان" تتراوح بين15 إلى 20%، متوقعًا أن يشهد المعرض إقبالًا كبيرًا خلال مدة إقامته.

ولفت إلى أن المعرض يقدم الشنط الرمضانية بأسعار تنافسية.

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