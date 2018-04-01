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3 طرق للتخلص من الدهون العنيدة

الأحد 01/أبريل/2018 - 04:00 م
الدهون
الدهون
أمل مجدى
أحيانًا تظل بعض من الدهون العنيدة، التى لا يمكن التخلص منها بالريجيم، لذلك يقدم الدكتور خالد يوسف، أخصائى التغذية وعلاج السمنة، الحل وهو تقنية الـ cryoshape التى يتم فيها تفتيت الدهون بالتبريد لتعطينا أفضل شكل وأيضًا تنزل من الوزن مع الالترساوند كافيتيشن وأجهزة الكربوكسى .

1-الكرايوليبوليسيس:
يعمل على تفتيت الخلايا الدهنية عن طريق تبريدها بدون تأثير على بقية أنسجة الجسم المحيطة بالخلايا الدهنية ويساعد على شد الجلد، ما يساعد على تجنب الإصابة بالترهلات التى تتبع حدوث الإنقاص السريع فى الوزن.

2-الكافيتيشن:
يقوم بإذابة الدهون عن طريق ارتفاع درجة حرارة الخلايا وتحويلها إلى سائل يتم تصريفه عن طريق العرق أو البول أو البراز.

3-الكاربوكسى ثيرابى:
هو إجراء علاجى تجميلى غير جراحى يُستعمل لحقن غاز ثانى أكسيد الكربون، إما داخل الجلد أو تحت الجلد بواسطة إبرة دقيقة للغاية، له تأثير مباشر بتكسير الخلايا الدهنية، ويساعد أيضًا على تحسين مطاطية الجلد وزيادة نضارته وإزالة التجاعيد الدقيقة عن طريق زيادة تدفق الدم وتحفيز إنتاج الكولاجين والأيلاستين.

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