وزير باكستاني : عدم الاستقرار السياسي سيشكل تهديدا على ممر الاقتصادي الصيني الباكستاني

صرح وزير الداخلية الباكستاني إحسان إقبال بأنه تم استثمار 29 مليار دولار في باكستان من إجمالي الاستثمارات الصينية المخصصة للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني المقررة بـ 46 مليار دولار، ما أدى إلى تغيير المشهد الاقتصادي.



وقال "إقبال" في ندوة حول ممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني - وفق ما نقلته صحيفة دون الباكستانية اليوم الأحد - "إذا لم يتم ضمان الاستقرار السياسي ولم تُحترم ولاية الناس، فإن جميع هذه المبادرات يمكن أن تتدهور. حتى أفغانستان ستتحرك قبل باكستان في التنمية إذا تم تجاهل هذه المناطق الحيوية بعد الآن".



وأضاف "إقبال" أنه قبل عام 2013، نظر العالم إلى باكستان على أنها الملاذ الآمن للإرهابيين، كما أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر جعل حياة الناس مزرية بينما كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل 3٪ فقط.



وتابع أنه منذ بداية ممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، بدأ العالم ينظر إلى باكستان من منظور مختلف، وأضاف أن المؤسسات المالية العالمية، التي تقرأ مستوى التنمية في بلدان مختلفة، تعتقد الآن أن هذا الاستثمار في الممر سيؤدي إلى التوسع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في غضون ثلاث أو أربع سنوات.

