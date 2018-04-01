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اقتصاد

بدء تنفيذ برنامج تدريبي لـ «مهارات تحليل المشكلات» بـ«السياحة»

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:11 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
أعلن المعهد القومي للإدارة اليوم، الأحد، عن بدء تنفيذ برنامج تدريبي "مهارات تحليل المشكلات لدعم اتخاذ القرار"، يضم نخبة كبيرة من القيادات العليا والوسطى من وزارة السياحة.

يعقد البرنامج بمقر مركز تدريب وزارة السياحة، وذلك في الفترة من 1 أبريل حتى 3 أبريل الجاري.

صرح المهندس أحمد كمال، مستشار وزير التخطيط والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، بأن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تأكيد ضرورة وأهمية الاستثمار في الكوادر البشرية من خلال الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإداري للدولة بما يضمن رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي.

وفى ضوء تنفيذ ذلك أكد "كمال" أن المعهد القومي للإدارة والمنوط له تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة ومنظمات الأعمال سواء القطاع العام والخاص يسعى بشكل كبير للتطوير الدائم فى مستوى البرامج التدريبية التى تقدم من خلاله وفى اختيار المدربين الأكفاء للتقدم بالتدريبات المختلفة بما يتوافق مع التطور المستمر.

وقال "كمال" إن المعهد القومي للإدارة يستعين من أجل تنفيذ ذلك بالبرامج التدريبية المتطورة والمدربين الأكفاء للعمل على رفع كفاءة العنصر البشري، وإعدادهم قياديًا وتنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مجالات الإدارة والموارد البشرية وإنتاج ونشر المعرفة وتقديم حلول مبتكرة لصانعي السياسات ومتخذي القرارات على جميع المستويات.

وأضاف مستشار وزير التخطيط والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أنه تم تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة والتي تخدم العديد من القطاعات والكيانات الحكومية بوزارة الخارجية والهجرة والصحة ومحافظة القاهرة وغيرها.

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