التخطيط: 2.58 مليار جنيه جملة الاستثمارات ببرامج التنمية المحلية خلال 6 أشهر

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنفوجرافًا يوضح جملة الاستثمارات المنفذة ببرامج التنمية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي 2017 /2018 نحو 2.58 مليار جنيه، بنسبة نمو تقدر بـ 28% مقارنة بالعام المالي 2016 /2017.



كما تمت الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات تتركز في برامج النقل والطرق بنسبة 48%، يليه برنامج تحسين البيئة بنسبة 22%، برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة 13%، برنامج تدعيم الوحدات المحلية بنسبة 10%، برنامج الأمن والإطفاء والمرور بنسبة 7%.



جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أعلنت عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي 2017 /2018 خلال مؤتمر عقد بمحافظة الفيوم فبراير الماضي.