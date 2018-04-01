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اقتصاد

التخطيط: 2.58 مليار جنيه جملة الاستثمارات ببرامج التنمية المحلية خلال 6 أشهر

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:13 ص
صدى البلد
آية الجارحي
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنفوجرافًا يوضح جملة الاستثمارات المنفذة ببرامج التنمية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي 2017 /2018 نحو 2.58 مليار جنيه، بنسبة نمو تقدر بـ 28% مقارنة بالعام المالي 2016 /2017.

كما تمت الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات تتركز في برامج النقل والطرق بنسبة 48%، يليه برنامج تحسين البيئة بنسبة 22%، برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة 13%، برنامج تدعيم الوحدات المحلية بنسبة 10%، برنامج الأمن والإطفاء والمرور بنسبة 7%.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أعلنت عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي 2017 /2018 خلال مؤتمر عقد بمحافظة الفيوم فبراير الماضي.

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