رئيس تحرير مجلة تايلاندية يواجه اتهامات لنشر صورة لملوك يرتدون أقنعة

يواجه رئيس تحرير مجلة تايلاندية اتهامات جنائية لإعادة نشر صورة على فيسبوك اعتبرت "مهينة" لملوك تاريخيين يرتدون أقنعة لإلقاء الضوء على تلوث الهواء في مدينة تشيانج ماي الشمالية.



وقال حاكم تشيانج ماي لرويترز اليوم الأحد إنه يعتقد أن بيم كيماسينكي رئيس تحرير مجلة تشيانج ماي سيتي لايف خالف القانون بنشر الصورة.



وقال الحاكم "الأمر يرجع للشرطة في جمع الأدلة".



وكتب في خطاب للشرطة يقول إن الملوك كانوا يعبدون ويبجلون في تشيانج ماي و "استخدام الصورة التي تظهر ثلاثة ملوك يرتدون الأقنعة مهين".



وتنتقد المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان على نطاق واسع قانون الإنترنت في تايلاند، الذي يجرم التشهير والإباحية، لتقليصه حرية التعبير.



وقال بيم الذي يحمل الجنسيتين التايلاندية والبريطانية، إن صورة تماثيل الملوك الثلاثة التي ترتدي الأقنعة نشرت على صفحة على فيسبوك تروج لمسيرة لمكافحة التلوث ألغتها الحكومة فيما بعد.



وقال بيم لرويترز "شاركت في نشر الصورة معتقدا أنها وثيقة الصلة بالموضوع".



وأضاف "منذ عقود وأنا أروج للمدينة وأحبها... لذلك من المزعج للغاية أن يحولني نضالي من أجل هواء نقي للمواطنين إلى الإساءة لسمعة المدينة".



وشهدت تايلاند في الفترة الأخيرة أسوأ معدلات تلوث للهواء منذ سنوات.