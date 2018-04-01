جريزمان يرفض مانشستر يونايتد ويتمسك ببرشلونة

رفض الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الانتقال للعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن جريزمان رفض الانتقال لمان يونايتد، وفضل الانضمام للمنافس المحلي برشلونة، في صفقة ستتكلف حوالي 88 مليون جنيه إسترليني.



وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد فشل في اقناع مواطنه صاحب الـ27 عاما بالانضمام للشياطين الحمر، على غرار ما فعل من قبل مع صديقه البلجيكي روميلو لوكاكو الصيف الماضي.



وأوضحت الصحيفة أن على جوزيه مورينيو مدرب يونايتد البحث عن بدائل أخرى اذا أراد دعم خط هجومه، لافتة إلى أنه قد يسعى لضم الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس.



ومن المتوقع أن يعزز مانشستر يونايتد صفوفه مجدددا هذا الصيف بصفقات قوية، من أجل منافسة الجار مانشستر سيتي على لقب البريميرليج في الموسم المقبل.

