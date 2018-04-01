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رياضة

سلون ستيفنز: الحفاظ على رباطة الجأش سر الفوز ببطولة ميامي للتنس

الأحد 01/أبريل/2018 - 11:08 ص
سلون ستيفنز
سلون ستيفنز
ا ش ا
أكدت الأمريكية سلون ستيفنز أن السر في فوزها ببطولة ميامي للتنس الليلة الماضية يعود لحفاظها على رباطة جأشها أمام منافستها اللاتفية يلينا أوستابينكو، وتمسكها بالحفاظ على الحالة الذهنية الإيجابية.

وأكدت ستيفنز المتوجة أيضا بالنسخة الأخيرة من بطولة أمريكا المفتوحة، في تصريحات للصحفيين، أنها كانت تعرف جيدا "الأسلوب الهجومي للغاية" الذي تلعب به منافستها".

وأوضحت: "أحيانا لا يمكنك الوصول لبعض الكرات، لذلك عليك قبول أن منافسك سيوجه ضربات جيدة بحق، أفضل ما فعلته خلال المباراة هو أنني حين كنت أجدها توجه هذه الضربات الرائعة، كنت أمضي قدما".

واستطاعت الأمريكية الشابة (25 عاما)، التي سترتقي اعتبارا من غد، الاثنين، للمرتبة التاسعة في التصنيف العالمي، أن تفرض أسلوبها منذ بداية اللقاء مستغلة التراجع الكبير لأوستابينكو التي ارتكبت العديد من الأخطاء المباشرة لتفز باللقاء 7/6 و6/1.

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