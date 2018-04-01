النائبة آمال رزق الله : لقاءات مكثفة مع الشباب تحت مبادرة "لم الشمل"

تعقد النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، لقاءات مكثفة مع شباب الإسماعيلية بعدما أطلقت مبادرة "لم الشمل" والتى لاقت قبول كبير لدى شباب الإسماعيلية.



وأكدت رزق الله فى بيان صحفى لها ان هذه المبادرة تهدف الى تهدف الى بث روح التسامح بين مختلف أطياف الشعب وتطوير قدرات الشباب بهدف إفشال القوى الخارجية المتربصة بالبلاد وتدخلها بصورة فجه مما يهدد أمننا القومى ووحدتنا ووجودنا كأمة مستقلة ذات سيادة وذلك بتكريس حالة العنف والانقسام والعنف المضاد وتعطيل أي جهود للمصالحة بين الدولة ومناهضيها.



وقالت إن المبادرة قائمة أيضا على تنظيم زيارات إلى قناة السويس الجديدة، فضلا عن بعض المشروعات القومية، لافتة إلى أن تلك المبادرة تهدف إلى حماية الشباب من الأفكار المتطرفة، أو محاولة استقطابهم ضد الدولة.



وجاءت هذه المبادرة بناء على طلب الشباب أنفسهم، لاسيما وان الكثير منهم يريد استغلال طاقاته فى خدمة مصرنا الحبيبة لكن لا يعلم الطريق، وهذه فرصة لتنمية قدراتهم بناء على برنامج يعد سلفا، ويكون له أهداف محددة، تؤدي الى استغلالهم واستغلال الأجازة الصيفية أيضا فى أنشطة مفيدة.