«خطة البرلمان» تكشف عن رؤيتها للموازنة العامة الجديد بعد إحالتها للمجلس

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحكومة أحالت الموازنة العامة إلى البرلمان لمناقشتها، مشيرا إلى أن الموازنة ستتم إحالتها إلى اللجنة المختصة وهى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشتها.



وأكد الفقى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك أمورا يجب معالجتها فى الموازنة الجديدة، سيتم وضعها فى الاعتبار عند مناقشتها، مشيرا إلى أننا سنلتزم بنسبة استحقاق مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الدستور وهى 10%.



كما أوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الخطة الاستثمارية زادت خلال العام الحالى إلى 170 مليار جنيه عن العام الماضى والتى وصلت إلى 80 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تمت زيادة الأجور فى الموازنة الجديدة إلى 266 مليار جنيه عن العام الماضى، والتى كانت تصل إلى 240 جنيه أى بزيادة 26 مليار جنيه عن العام الماضى، بينما وصلت نسبة الأجور عام 2011 إلى 84 مليار جنيه.



وأضاف: "إننا نسعى فى الموازنة الجديدة إلى وصول الدعم إلى مستحقيه"، مطالبا بأن يتم تحويل الدعم العينى إلى نقدى، من خلال منظومة صحيحة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمنظومة الضريبية وتعظيم دور الإيرادات، مؤكدا وجود زيادة فى الإيرادات بنسبة 22%.



واختتم: "لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تناقش الموازنة العامة الجديدة مع وزيرى المالية والتخطيط".

