ردود أفعال إيجابية بعد عرض الحلقة الأولى من "الأب الروحى 2"

عرضت بالأمس الحلقة الأولى من مسلسل "الأب الروحي" في جزئه الثاني، والذي أشاد به عدد من المتخصصين والجمهور خاصة أداء المخرج تامر حمزة فى أولى أعماله الإخراجية.



وعلق المنتج ريمون مقار منتج المسلسل وكتب على صفحته على الفي سبوك: "سعيد جدا وفرحان لأخي وصديقي الغالي المخرج الشاطر تامر حمزة مبروك البداية القوية".



وأضاف: "بالتوفيق والنجاح يارب وأتمني أن ربنا يعوضك خير عن كل اللي فات لأنك تستحق مش لاقي كلام أقول عن فرحتي بنجاحك وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل وظهور بالشكل القوي والمميز وشكر خاص لمكتشفين المواهب ووش الخير وسبب في نجاح ناس كتير".



مسلسل "الأب الروحى 2" من بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبدالعزيز ومحمود الجندي ووفاء سالم وإيهاب فهمي ومحمد عز وآخرين.