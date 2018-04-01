استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه.. والدولار يسجل أقل سعر له ببنوك مصر والأهلى.. والذهب ثابت عند سعر 651 جنيها لعيار 21

سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر صرف العملات العربية اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 24.7280 جنيه للشراء و24.8713 جنيه للبيع، والفرنك السويسري نحو 18.3779 جنيه للشراء و18.4895 جنيه للبيع، وسعر صرف 100 ين ياباني نحو 16.5165 جنيه للشراء و16.6114 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.7965 جنيه للشراء و2.8150 جنيه للبيع.على جانب آخر، استقر سعر الدولار في تعاملات، اليوم، الأحد، ليسجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 17.5950 جنيه للشراء و17.6944 جنيه للبيع.وسجَّل أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.63 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، وفي بنوك: "الأهلي الكويتي، والشركة المصرفية العربية الدولية" نحو 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار في بنوك "البركة، بلوم مصر، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، مصر إيران للتنمية" 17.6 جنيه للشراء و17.7 جنيه للبيع.ووصل سعره في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس، التعمير والإسكان، الإسكندرية، عودة" 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.وبلغ الدولار في الأهلي الكويتي، والقاهرة، والعربي الأفريقي الدولي 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.وسجل أقل سعر للدولار في بنوك "مصر، الأهلي المصري، الزراعي" 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.كما أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، الأحد، وسجل الريـال السعودي نحو 4.6917 جنيه للشراء و4.7185 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.6833 جنيه للشراء و59.0523 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتى نحو 4.7898 جنيه للشراء و4.8180 جنيه للبيع.بينما استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية في مستهل تعاملات اليوم، الأحد، وسجل عيار 18 نحو 558 جنيها للجرام، وعيار 21 الأكثر انتشارا 651 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 نحو 744 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 5208 جنيهات وبلغ السعر العالمي 1324 دولارا.وكانت أسعار الذهب شهدت انخفاضا خلال تعاملات الأسبوع الماضى بعد انحسار موجة التوترات التجارية وتخفيض حدة التهديدات بحرب تجارية بين القوى الاقتصادية الضخمة.