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أخبار البلد

سياسي : مجلس الأمن قادر على منع تركيا من التحرش بجيرانها

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:40 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
مــحــمــــد مـــجـــــدي
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بالشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مجلس الأمن قادر على ردع تركيا ومنعها من التحرش بجيرانها الإقليميين، إلا أن الأمور لن تصل إلى أروقة الأمر، وما أطلقته قبرص مجرد تهديد لن ينفذ.

وأضاف «عبدالفتاح» في تصريح لـ«صدى البلد» أن الأمور لم تصل إلى حد الشكوى داخل أروقة مجلس الأمن، لأنه من المتوقع ألا تتوسع أنقرة في أي إجراءات عدائية تجاه جيرانها الإقليميين، كما أنها ليست في حاجة إلى ذلك لأن علاقتها أصبحت متوترة مع كل شركائها الإقليميين.

وأوضح أن تركيا لن تصعِّد الأمور تجاه قبرص، فالرئيس التركي رجب طيب أروغان مقبل على انتخابات رئاسية في 2019، وهو لا يريد أن يفرض على الأتراك المزيد من العزلة والعقوبات.

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