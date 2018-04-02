«القُدس لمن..؟!» قصيدة جديدة للشاعرة عبير يسري

كتبت الشاعرة عبير يسري قصيدة جديدة تحت عنوان « القُدس لمن..؟!» تقول فيها:



حين رسمتكِ يا فتاتي

لونتُ شفتاكِ بحُمرة الورد لا بالدماء .

ألبستُكِ ثوب العُرس ......

أبيض فضفاض يا حسناء.

زينتُ خُصلات شَعرك ِ

بلؤلؤ البحر و نجوم السماء .

ووقفتُ أتأمل ملامحك الجميلة

يا أميرتي اليمناء .

ما كان ظنّي أنك يائسة

وعيناك ِ ستجهشُ بالبكاء .

عُذرًا ....يا قُدسُ

ياعروس العرب.....

العرب في صمت وجفاء !!!!

القُدس فتاة عربية

في ليلة عُرس يكسوها رثاء .

عَرُوس العرب تُغتصب ُ

والكل يُشاهد على اِستحياء .

والصمت يُكبل أفواهًا

ما كانت أبدًا خرساء .....!!!

القُدس .......لمن ؟!!!!!

القُدس لمن سفك الدم

أم لمن سالت منه الدماء ؟!!!!!!



بقلم : عبير يسري.