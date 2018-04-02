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ثقافة

«القُدس لمن..؟!» قصيدة جديدة للشاعرة عبير يسري

الإثنين 02/أبريل/2018 - 03:08 ص
صدى البلد
كتبت الشاعرة عبير يسري قصيدة جديدة تحت عنوان « القُدس لمن..؟!» تقول فيها:

حين رسمتكِ يا فتاتي
لونتُ شفتاكِ بحُمرة الورد لا بالدماء .
ألبستُكِ ثوب العُرس ......
أبيض فضفاض يا حسناء.
زينتُ خُصلات شَعرك ِ
بلؤلؤ البحر و نجوم السماء .
ووقفتُ أتأمل ملامحك الجميلة
يا أميرتي اليمناء .
ما كان ظنّي أنك يائسة
وعيناك ِ ستجهشُ بالبكاء .
عُذرًا ....يا قُدسُ
ياعروس العرب.....
العرب في صمت وجفاء !!!!
القُدس فتاة عربية
في ليلة عُرس يكسوها رثاء .
عَرُوس العرب تُغتصب ُ
والكل يُشاهد على اِستحياء .
والصمت يُكبل أفواهًا
ما كانت أبدًا خرساء .....!!!
القُدس .......لمن ؟!!!!!
القُدس لمن سفك الدم
أم لمن سالت منه الدماء ؟!!!!!!

بقلم : عبير يسري.

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