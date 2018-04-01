توصيل التيار الكهربي لقريتين وطاقة شمسية لمبني حكومي بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن الانتهاء من توصيل التيار الكهربي لقريتين, وتركيب وحدة طاقة شمسية لمبني رئاسة الوحدة المحلية بمدينة موط.



أكد رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، انتهاء توصيل الكهرباء لقريتي القصر والأمان بالمركز، وجاري إنهاء مشروع الطاقة الشمسية لإنارة مبني رئاسة المركز بمدينة موط خلال الفترة القليلة المقبلة.



وأضاف أن المركز يستكمل حاليا تنفيذ مشروعات الخطة الاستشارية للعام المالي الجاري بإجمالي 10 مليون و 450 ألف جنيه، من خلال تنفيذ مشروعات لتحسين البيئية بـ9 مليون جنيه وإنشاء مبني لرئاسة قري القصر بـ250 ألف جنيه، علي أن تنتهي هذه المشروعات نهاية شهر يوليو المقبل.

