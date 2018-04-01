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محافظات

رفع درجة الاستنفار الأمني بالغربية لتأمين احتفالات «أحد الشعانين».. صور

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:44 م
أحتفالات أقباط الغربية
أحتفالات أقباط الغربية بـ"أحد الشعانين"
محمد عبد الخالق
شهدت كنائس قرى ومراكز بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، احتفال الآلاف من الأقباط بإقامة قداس الصلوات بحضور الأساقفة والكهنة، فى كل الإيبارشيات احتفالات بمناسبة "أحد الشعانين" والذى يوافق ذكرى دخول المسيح إلى القدس، عندما استقبله أهلها بالسعف والزيتون المزين.

من جانبه، أكد الأنبا يولا، أسقف طنطا وتوابعها، أن جميع الكنائس تشهد إجراءات أمنية مشددة، وتم إنشاء حرم آمن حول كل كنيسة ووضع نقاط تفتيش خلاله لفحص جميع المترددين على الكنيسة، إلى جانب الاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد وإيقاف أي شخص يشتبه في قيامه بأي عمل غير مألوف، والقوات على أهبة الاستعدادات للتعامل مع أى أشكال خارجة عن القانون مستشهدا بصدور تعليمات للقوات بالتصدى بكل قوة لأى شكل من أشكال تعكير صفو احتفال الإخوة الاقباط بأعيادهم.

جاء ذلك عقب ترؤس "بولا" القداس فى كاتدرائية الشهيد مار جرجس وشهداء طنطا الأبرار، فى حضور أسر الشهداء والمصابين فى تفجير احتفال العام الماضى، وتكثف قوات الشرطة فى محافظة الغربية تواجدها حول الكنائس لتأمينها، وتفقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، الخدمات الأمنية للكنائس بمدن ومراكز المحافظة، للوقوف على الإجراءات الأمنية لعمليات التأمين.

جدير بالذكر أن أن كنيسة مار جرجس بطنطا، شهدت العام الماضى أثناء الاحتفال بأحد السعف عملا إرهابيا، نتج عنه 30 شهيدا، وإصابة 72 آخرين، إلى جانب حدوث تلفيات كبيرة فى القاعة الرئيسية بالكنيسة، وتم ترميمها من قبل القوات المسلحة وافتتاحها فى ديسمبر الماضى، بحضور الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وعدد من قيادات الكنيسة والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
رفع درجة الاستنفار الأمني بالغربية لتأمين احتفالات «أحد الشعانين».. صور
رفع درجة الاستنفار الأمني بالغربية لتأمين احتفالات «أحد الشعانين».. صور

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