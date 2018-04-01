تحرير 17 محضرا تموينيا وإزالة 4 حالات تعدٍ بمركزين بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا بتحرير 17 محضرا تموينيًا بالمركز ضد أصحاب المخابز البلدية والمحلات العامة، كما أزالت حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية الروضة، وذلك خلال إحدى الحملات التي قام بها المركز.



قال إبراهيم العربي، رئيس مركز ملوى، إنه تم خلال الحملة الأسبوعية صيانة عدد من محطات المياه وشبكات الصرف الصحي وصيانة وتركيب كشافات الإنارة على طول طريق مصر - أسوان الزراعي.



وأضاف العربي أنه تم رفع وإزالة مخلفات القمامة من الطرق والشوارع الرئيسية بشوارع الرحمة وسر التجار والجسطينى وطريق الديروطية، وذلك في إطار متابعة حالة النظافة والمنظر الجمالي على مستوى المركز.



وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بقرية أبيوها على مساحة قيراط و21 سهما.