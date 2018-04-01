ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أول تعليق لـ أحمد توفيق عقب تصريحات مرتضي منصور

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:37 م
أحمد توفيق
أحمد توفيق
ملك موسي
طالب مسئولو نادى الزمالك من أحمد توفيق لاعب وسط الفريق بغلق كافة المفاوضات مع النادي الأهلي للانتقال إلى صفوفه في الفترة المقبلة.

وأبدى احمد توفيق خلال حديثه مع مسؤولي الزمالك حزنه من تصريحات مرتضى منصور رئيس النادى، التى رحب خلالها برحيله للنادي الأهلي قائلا :" يروح الأهلي وفوقه علبة شيكولاته وفقا لما قاله رئيس القلعة البيضاء .

ورفض أحمد توفيق التأكيد للمسؤولين بالزمالك على توقيعه للنادى الأهلى وتم مطالبة اللاعب بالتراجع عن المفاوضات نهائيا خاصة أنه على ذمة النادى الأبيض ويتبقى موسم آخر فى عقده.

وطلب مسؤولو القلعة البيضاء من أحمد توفيق تجديد عقده خلال الوقت الحالى أسوة بزملائه أحمد الشناوى و طارق حامد ولكن اللاعب طلب تأجيل حسم مصيره.

ترشيحاتنا

بدون أدوية .. علاجات طبيعية من مطبخك لمحاربة ارتفاع الضغط

كارتر: أمريكا تحتاج إلى رئيس «صادم».. وأصلي كي يمتنع «ترامب» عن استخدام النووي

"مدبولي": طرح 43 ألف شقة بـ"سكن مصر" للحجز خلال 2019

أول تعليق لـ أحمد توفيق عقب تصريحات مرتضي منصور

«صدى البلد» يكشف تطورات الحالة الصحية لآمال فريد.. الطبيب المعالج: تحتاج لعلاج طبيعي لمدة شهر.. وهذه حقيقة إصابتها بالزهايمر.. وابن شقيقها يزورها بعد الحادث

نجم الزمالك السابق: عبد الله السعيد لن يرحل عن الأهلي

إنبي يكشف حقيقة بيع رامي صبرى للأهلي

طريقة عمل الفسيخ بالمنزل بربع تكلفة المحلات

ميدو: انتقال متعب للزمالك مخاطرة كبيرة

متحدث "النواب": الأحزاب هدفها الأساسي تولي السلطة والحكم .. فيديو

حالة ذعر في إسرائيل .. والجيش ينشر "القبة الحديدية"

"الصحة" تحذر من تناول الفسيخ في شم النسيم: "قد يؤدي للوفاة"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة صلاح تتصدر صفحة الحساب الرسمي للدوري الانجليزي على "تويتر"

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

محمد صلاح يكتسح استطلاعاً للرأي بشأن وضع صورته على غلاف «فيفا 2019»

بالأرقام والصور.. محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي العالم هذا الموسم

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

فيديو

«أبو غزالة» تعلن ملاحظات الجامعة العربية على الانتخابات الرئاسية في مصر.. فيديو
متحدث "النواب": الأحزاب هدفها الأساسي تولي السلطة والحكم .. فيديو
ننشر تفاصيل مسابقة «موهوب مصر» لذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
الزراعة: إصدار كتيب استرشادي للفلاح يتضمن توصيات مكافحة الآفات الزراعية.. فيديو
كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد الشعانين بحضور البابا ثيودورس الثاني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟