أول تعليق لـ أحمد توفيق عقب تصريحات مرتضي منصور

طالب مسئولو نادى الزمالك من أحمد توفيق لاعب وسط الفريق بغلق كافة المفاوضات مع النادي الأهلي للانتقال إلى صفوفه في الفترة المقبلة.



وأبدى احمد توفيق خلال حديثه مع مسؤولي الزمالك حزنه من تصريحات مرتضى منصور رئيس النادى، التى رحب خلالها برحيله للنادي الأهلي قائلا :" يروح الأهلي وفوقه علبة شيكولاته وفقا لما قاله رئيس القلعة البيضاء .



ورفض أحمد توفيق التأكيد للمسؤولين بالزمالك على توقيعه للنادى الأهلى وتم مطالبة اللاعب بالتراجع عن المفاوضات نهائيا خاصة أنه على ذمة النادى الأبيض ويتبقى موسم آخر فى عقده.



وطلب مسؤولو القلعة البيضاء من أحمد توفيق تجديد عقده خلال الوقت الحالى أسوة بزملائه أحمد الشناوى و طارق حامد ولكن اللاعب طلب تأجيل حسم مصيره.