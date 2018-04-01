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رياضة

مدرب الاهلي يكشف استعدادات الفريق للدوري

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:39 م
صدى البلد
عبدالحيكم ابوعلم
قال أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن جميع اللاعبين الدوليين دخلوا ضمن حسابات الجهاز الفني في المباريات المتبقية من عمر الدوري العام والتي يستهلها الأهلي بمواجهة طنطا غدا ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين للدوري.

وأضاف أن الفريق تنظره ارتباطات هامة بداية من مباراة الداخلية في بطولة كأس مصر، ثم مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي تنطلق خلال شهر مايو المقبل ويبدا الأهلي أولى مواجهتها أمام الترجي.

وشدد المدرب العام للأهلي على أن الجهاز الفني يريد إنهاء مسابقة الدوري العام بصورة جيدة، إلى جانب التحضير للمشوار الإفريقي الذي يتطلب تجهيز جميع العناصر.

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