البدري يطالب " غالي " بالتراجع عن الاعتزال .. فيديو

طالب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، من حسام غالي قائد الفريق، التراجع عن فكرة الاعتزال والاستمرار مع المارد الأحمر في الفترة القادمة.



وقال "البدري" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج "WE مع شوبير": إن حسام غالي قادر على الاستمرار لمدة موسم أخر داخل الملعب، مشيرا إلى أنه تحدث مع اللاعب وطالب بالتراجع عن فكرة الاعتزال نهاية الموسم الجاري.



وأكد "البدري" أن فريق الأهلي بحاجة إلى خدمات حسام غالي في الموسم المقبل.



يذكر أن تعاقد الأهلي مع حسام غالي لمدة 6 شهور خلال الميركاتو الشتوي الماضي قادما من النصر السعودي.