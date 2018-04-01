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رياضة

طنطا يختتم استعداداته لمواجهة الاهلي غدا في الدورى الممتاز

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:35 م
عماد النحاس
عماد النحاس
عمرو الحلوانى
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا استعداداته اليوم لمواجهة الأهلى غدا فى إاطر لقاءات الجولة الـ30 من منافسات الدورى الممتاز .

ويسعى طنطا بقيادة مدربه عماد النحاس إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن قبل مواجهة الأهلى فى ظل الأهمية الكبيرة لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرص الفريق بالبقاء بالدورى الممتاز نتيجة الموقف الصعب الذى بات عليه الفريق بجدول ترتيب المسابقة .

وكانت الأيام الماضية شهدت استعدادات خاصة داخل فريق طنطا ودخل الفريق فى معسكر مطول بالقاهرة بقيادة عماد النحاس مستغلا فترة التوقف الدولى وخوض المنتخب الوطنى وديتين أمام البرتغال واليونان استعدادا لخوض منافسات كأس العالم .

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