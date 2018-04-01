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محافظات

تضامن الأقصر : الانتهاء من فحص 21190 حالة من برنامج تكافل وكرامة

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:41 م
أحمد عبيد وكيل وزارة
أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الأجتماعى
شمس يونس
أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر أنه تم الانتهاء من إعادة توقيع الكشف الطبي وفحص طلبات 21190 حالة من مركزى إسنا وأرمنت التى تم إيقاف صرف المبالغ المخصصة لها ببرنامج تكافل وكرامة.

وأوضح عبيد أنه بدءًا من اليوم الأحد الموافق 1 أبريل تم تفعيل نظام الدفع الإلكتروني للحالات التى تم الانتهاء من توقيع الكشف الطبى عليها ومن منتصف الشهر سيتم توريد المبالغ لهذه الحالات بأثر رجعي من تاريخ توقفها.

وأشار وكيل وزارة تضامن الأقصر انه فى أطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر تقرر استمرار توقيع الكشف الطبى لباقى الحالات حتى نهاية شهر أبريل بواقع 1000 حالة يوميًا يتم الكشف عليها حتى الأنتهاء من كافة الحالات المتقدمة للحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة.

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