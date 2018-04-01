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رياضة

الجهاز الطبي بالأهلي يتسلم اليوم الأحد التقارير الطبية الخاصة بـ «علي معلول»

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:38 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
يتسلم الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الأحد، التقارير الطبية الخاصة باللاعب التونسي علي معلول، المحترف في صفوف الفريق، الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام كوستاريكا في المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخب التونسي لكأس العالم.

ويخضع معلول لفحص طبي بعد عودته لتحديد برنامجه العلاجي وموعد عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال طبيب الأهلي إن سهيل الشملي طبيب منتخب تونس أبلغه خلال المكالمة التي جرت بينهما أن اللاعب حالته في تحسن مستمر.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم على ملعب التتش، ويعلن بعده الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري قائمة الفريق المرشحة لخوض مواجهة طنطا غدا ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين للدوري.

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