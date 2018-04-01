ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المدير الفني لناشئي الاهلي 2001 يمنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:40 م
صدى البلد
عبدالحيكم ابوعلم
منح محمد شرف، المدير الفني لفريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم، مواليد 2001، اللاعبين راحة من خوض التدريبات اليوم، الأحد، تجنبا للإرهاق.

وكان «أهلي 2003» توج بلقب بطولة الجمهورية، الجمعة الماضي، بعدما تعادل بنتيجة 3-3 مع وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدور الثاني لبطولة الجمهورية.

ورفع التعادل رصيد «أهلي 2001» إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب ببطولة الجمهورية بفارق 18 نقطة عن أقرب المنافسين، وقبل نهاية البطولة بست جولات.

ويضم الجهاز الفني للفريق الكابتن محمد شرف، المدير الفني للفريق، ويعاونه إسحاق أول مدربًا، ومصطفى فتحي مدربا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداريًا.

ترشيحاتنا

المجتمعات العمرانية: طرح 7 آلاف قطعة أرض بالسادات بمساحات من 209 إلى 276 م2

التموين: «أهلا رمضان» يقدم تخفيضات 20% على السلع بدءًا من 10 مايو.. فيديو

«صدى البلد» يكشف تطورات الحالة الصحية لآمال فريد.. الطبيب المعالج: تحتاج لعلاج طبيعي لمدة شهر.. وهذه حقيقة إصابتها بالزهايمر.. وابن شقيقها يزورها بعد الحادث

نجم الزمالك السابق: عبد الله السعيد لن يرحل عن الأهلي

للرجال و النساء « فياجرا» طبيعية فور تناولها

ننشر تفاصيل مفاوضات الزمالك المكثفة مع عماد متعب

حالة ذعر في إسرائيل .. والجيش ينشر "القبة الحديدية"

الأرصاد: الطقس معتدل على كافة الأنحاء غداً.. والقاهرة تسجل «29» درجة

«تطوير العشوائيات»: إخلاء 96% من مثلث ماسبيرو.. فيديو

بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل

الجامعة العربية : البعثة تمتعت بحرية التحرك متابعة المسار الانتخابي .. فيديو

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة لها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة صلاح تتصدر صفحة الحساب الرسمي للدوري الانجليزي على "تويتر"

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

محمد صلاح يكتسح استطلاعاً للرأي بشأن وضع صورته على غلاف «فيفا 2019»

بالأرقام والصور.. محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي العالم هذا الموسم

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

فيديو

«أبو غزالة» تعلن ملاحظات الجامعة العربية على الانتخابات الرئاسية في مصر.. فيديو
متحدث "النواب": الأحزاب هدفها الأساسي تولي السلطة والحكم .. فيديو
ننشر تفاصيل مسابقة «موهوب مصر» لذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
الزراعة: إصدار كتيب استرشادي للفلاح يتضمن توصيات مكافحة الآفات الزراعية.. فيديو
كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد الشعانين بحضور البابا ثيودورس الثاني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟