المدير الفني لناشئي الاهلي 2001 يمنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم

منح محمد شرف، المدير الفني لفريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم، مواليد 2001، اللاعبين راحة من خوض التدريبات اليوم، الأحد، تجنبا للإرهاق.



وكان «أهلي 2003» توج بلقب بطولة الجمهورية، الجمعة الماضي، بعدما تعادل بنتيجة 3-3 مع وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدور الثاني لبطولة الجمهورية.



ورفع التعادل رصيد «أهلي 2001» إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب ببطولة الجمهورية بفارق 18 نقطة عن أقرب المنافسين، وقبل نهاية البطولة بست جولات.



ويضم الجهاز الفني للفريق الكابتن محمد شرف، المدير الفني للفريق، ويعاونه إسحاق أول مدربًا، ومصطفى فتحي مدربا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداريًا.

