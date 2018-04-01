حسام البدري يكشف تفاصيل أزمة عبد الله السعيد مع الخطيب.. فيديو

أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، لن يشارك إلا بالاتفاق بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة لأن أزمته شائكة وأكبر من مجرد طلب لاعب تجديد عقده.



وأوضح البدري، في تصريحات لبرنامج "وي مع شوبير"، أنه يحترم قرار مجلس الأهلي بعرض عبد الله السعيد للبيع أو الإعارة وبالتالي لن يشارك إلا بقرار من مجلس الإدارة.



وقال إن أزمة عبد الله السعيد لها جوانب عديدة، لكن لا خلاف على أنه لاعب مهم للأهلي ولمنتخب مصر.