ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حسام البدري يكشف تفاصيل أزمة عبد الله السعيد مع الخطيب.. فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:40 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
ياسمين تيسير
أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، لن يشارك إلا بالاتفاق بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة لأن أزمته شائكة وأكبر من مجرد طلب لاعب تجديد عقده.

وأوضح البدري، في تصريحات لبرنامج "وي مع شوبير"، أنه يحترم قرار مجلس الأهلي بعرض عبد الله السعيد للبيع أو الإعارة وبالتالي لن يشارك إلا بقرار من مجلس الإدارة.

وقال إن أزمة عبد الله السعيد لها جوانب عديدة، لكن لا خلاف على أنه لاعب مهم للأهلي ولمنتخب مصر.

ترشيحاتنا

بدون أدوية .. علاجات طبيعية من مطبخك لمحاربة ارتفاع الضغط

السكة الحديد : ترشيد عدد من رحلات القطارات لزيادة عوامل الأمان

المجتمعات العمرانية: طرح 7 آلاف قطعة أرض بالسادات بمساحات من 209 إلى 276 م2

تعرف على مواجهات الدور ربع النهائى من منافسات بطولة أفريقيا للأندية

اكتشفي 4 طرق جديدة لإعداد "الرنجة"

البدري يطالب " غالي " بالتراجع عن الاعتزال .. فيديو

الجامعة العربية : البعثة تمتعت بحرية التحرك متابعة المسار الانتخابي .. فيديو

القوات المسلحة: مقتل 6 تكفيريين وتدمير 163 عبوة ناسفة و993 وكرا إرهابيا بسيناء .. فيديو

«صدى البلد» يكشف تطورات الحالة الصحية لآمال فريد.. الطبيب المعالج: تحتاج لعلاج طبيعي لمدة شهر.. وهذه حقيقة إصابتها بالزهايمر.. وابن شقيقها يزورها بعد الحادث

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات جومانا مراد وعمرها الحقيقي

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا

الاهلي يسعى إلى عودة صالح جمعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة صلاح تتصدر صفحة الحساب الرسمي للدوري الانجليزي على "تويتر"

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

محمد صلاح يكتسح استطلاعاً للرأي بشأن وضع صورته على غلاف «فيفا 2019»

بالأرقام والصور.. محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي العالم هذا الموسم

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

فيديو

«أبو غزالة» تعلن ملاحظات الجامعة العربية على الانتخابات الرئاسية في مصر.. فيديو
متحدث "النواب": الأحزاب هدفها الأساسي تولي السلطة والحكم .. فيديو
ننشر تفاصيل مسابقة «موهوب مصر» لذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
الزراعة: إصدار كتيب استرشادي للفلاح يتضمن توصيات مكافحة الآفات الزراعية.. فيديو
كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد الشعانين بحضور البابا ثيودورس الثاني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟