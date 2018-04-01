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«أبو غزالة» تعلن ملاحظات الجامعة العربية على الانتخابات الرئاسية في مصر.. فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:48 م
السفيرة هيفاء أبو
السفيرة هيفاء أبو غزالة
فاطمة رضا
استعرضت السفيرة هيفاء أبو غزالة، رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، ملاحظات البعثة على العملية الانتخابية في مصر بمراحلها المختلفة.

وقالت "أبو غزالة"، في كلمتها خلال مؤتمر بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات، صباح اليوم الأحد: "إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت ان اللجنة المختصة بتحديث قاعدة بيانات الناخبين حذفت أكثر من مليون و500 ألف ناخب بسبب الوفيات أو المانع القانوني وطبيعة العمل".

وأضافت أن الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت باب التسجيل للوافدين، حيث سمحت للناخب الوافد بتقديم طلب وتعديل الموطن الانتخابي من المحافظة، محل إقامته المثبتة ببطاقة الرقم الوطني إلى المحافظة التي سيتواجد بها خلال الأيام المحددة للاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وأعطى القانون الحق في المشاركة في الانتخابات لكل مواطن بلغ 18 عاما، ويحمل بطاقة رقم وطني، وتنطبق عليه شروط الناخب المنصوص عليها قانونًا، ما ساعد في عملية التسجيل التلقائي للناخبين على قاعدة البيانات.

وأشارت رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية إلى أن البعثة لاحظت أن المواطنين المصريين المقيمين بالخارج والذين ليس لهم عنوان داخل مصر على بطاقة الرقم القومي لم يتمكنوا من التصويت بسبب عدم وجود أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين، ما يستدعي المعالجة التشريعية لضمان حصول هذه الفئة على حقها في التصويت في الانتخابات القادمة.

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