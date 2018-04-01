فريق ناشئي الاهلي 99 يواجه فريق مصر المقاصة .. اليوم

يلتقي فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم، مواليد 99، مع فريق مصر المقاصة، اليوم الأحد، على ملعب المدينة الرياضية ، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الجمهورية.



وأكد أمين عرابي، مدرب الفريق، أنه يسعى للعودة إلى الانتصارات من بوابة المقاصة، مشددا على ثقته الكبيرة في اللاعبين وعدم تأثرهم بنتائج الجولات الماضية.



وكان أهلي 99 خسر في الجولة الماضية أمام إنبي، وتعادل في الجولة التي تسبقها مع فريق الإسماعيلي بنتيجة 2-2.



ويضم الجهاز الفني للفريق أمين عرابي مديرًا فنيًا، وأسامة زكي مدربًا، و أحمد إبراهيم مدربا لحراس المرمى، و خالد الجرجاوي إداريًا.