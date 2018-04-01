ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب فريق كرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي يوجه الشكر للخطيب

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:42 م
صدى البلد
عبدالحيكم ابوعلم
أبدى ياسر صلاح، مدرب الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي ، سعادته بنجاح فريقه في تحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد التتويج ببطولة كأس مصر والمنطقة ودرع الدوري، مؤكدا أن ما حدث هو نتاج عمل ومجهود شاق لكل أعضاء الجهاز الفني برئاسة الكابتن بيسة حسني رئيس جهاز كرة اليد والمدير الفني للفريق واللاعبات.

وأضاف: نتقدم بجزيل الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على دعم الفريق ومساندته من أجل تحقيق جميع البطولات التي خاضها هذا الموسم.

وأوضح أن الفريق واجه صعوبات كبيرة منذ بداية الموسم سواء ضغط المباريات أو التعامل مع شبح الإصابات الذي ضرب الفريق وأفقده عناصر أساسية، إلا إن الجهاز الفني نجح في التعامل مع الأمر.

ترشيحاتنا

بدون أدوية .. علاجات طبيعية من مطبخك لمحاربة ارتفاع الضغط

"مدبولي": طرح 43 ألف شقة بـ"سكن مصر" للحجز خلال 2019

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة لها

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» تحركات نوبيين لتدويل قضيتهم بالتعاون مع منظمات أجنبية

عز الدين: سمعة كليوباترا العقارية سبب جذب العملاء.. فيديو

التموين: «أهلا رمضان» يقدم تخفيضات 20% على السلع بدءًا من 10 مايو.. فيديو

الاهلي يسعى إلى عودة صالح جمعة

إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة في الثالثة عصرًا بدلاً من السادسة مساء

إسلام الشاطر: أزمة عنيفة في الأهلي بسبب رامز جلال

في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو

هل الميت يشعر بمن يسلم عليه؟.. الإفتاء تجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة صلاح تتصدر صفحة الحساب الرسمي للدوري الانجليزي على "تويتر"

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

محمد صلاح يكتسح استطلاعاً للرأي بشأن وضع صورته على غلاف «فيفا 2019»

بالأرقام والصور.. محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي العالم هذا الموسم

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

فيديو

«أبو غزالة» تعلن ملاحظات الجامعة العربية على الانتخابات الرئاسية في مصر.. فيديو
متحدث "النواب": الأحزاب هدفها الأساسي تولي السلطة والحكم .. فيديو
ننشر تفاصيل مسابقة «موهوب مصر» لذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
الزراعة: إصدار كتيب استرشادي للفلاح يتضمن توصيات مكافحة الآفات الزراعية.. فيديو
كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد الشعانين بحضور البابا ثيودورس الثاني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟