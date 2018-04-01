مدرب فريق كرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي يوجه الشكر للخطيب

أبدى ياسر صلاح، مدرب الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي ، سعادته بنجاح فريقه في تحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد التتويج ببطولة كأس مصر والمنطقة ودرع الدوري، مؤكدا أن ما حدث هو نتاج عمل ومجهود شاق لكل أعضاء الجهاز الفني برئاسة الكابتن بيسة حسني رئيس جهاز كرة اليد والمدير الفني للفريق واللاعبات.



وأضاف: نتقدم بجزيل الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على دعم الفريق ومساندته من أجل تحقيق جميع البطولات التي خاضها هذا الموسم.



وأوضح أن الفريق واجه صعوبات كبيرة منذ بداية الموسم سواء ضغط المباريات أو التعامل مع شبح الإصابات الذي ضرب الفريق وأفقده عناصر أساسية، إلا إن الجهاز الفني نجح في التعامل مع الأمر.