كرة الطائرة سيدات الاهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمنافسات نصف نهائي مسابقة كأس مصر

بدأ الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي اليوم الاستعداد لمنافسات نصف نهائي مسابقة كأس مصر بعد الصعود للدور قبل النهائي عقب الفوز على 6 أكتوبر في ربع نهائي البطولة بثلاثة أشواط نظيفة.



ويتطلع فريق سيدات طائرة الأهلي للفوز بكأس مصر لاستكمال مشوار البطولات هذا الموسم والذي شهد التتويج بالدوري والبطولتين العربية والإفريقية.



يذكر أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة سلبية امس لالتقاط الأنفاس بعد الفوز علي الشمس أمس الأول بثلاثة أشواط نظيفة في ختام منافسات بطولة الدوري هذا الموسم.