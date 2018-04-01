ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كرة الطائرة سيدات الاهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمنافسات نصف نهائي مسابقة كأس مصر

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:36 م
كرة الطائرة
كرة الطائرة
عبدالحيكم ابوعلم
بدأ الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي اليوم الاستعداد لمنافسات نصف نهائي مسابقة كأس مصر بعد الصعود للدور قبل النهائي عقب الفوز على 6 أكتوبر في ربع نهائي البطولة بثلاثة أشواط نظيفة.

ويتطلع فريق سيدات طائرة الأهلي للفوز بكأس مصر لاستكمال مشوار البطولات هذا الموسم والذي شهد التتويج بالدوري والبطولتين العربية والإفريقية.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة سلبية امس لالتقاط الأنفاس بعد الفوز علي الشمس أمس الأول بثلاثة أشواط نظيفة في ختام منافسات بطولة الدوري هذا الموسم.

ترشيحاتنا

البدري يطالب " غالي " بالتراجع عن الاعتزال .. فيديو

"مدبولي": طرح 43 ألف شقة بـ"سكن مصر" للحجز خلال 2019

تخلصى من سموم القولون فى 4 أيام

سمير فرج: العثور على 4 آلاف نفق للإرهابيين خلال العملية الشاملة سيناء 2018

«ميدو» ينصح شيكابالا بعدم العودة إلى الزمالك

وزير التعليم ينعي تلميذة مدرسة بورسعيد.. و«خيري» يكشف ملابسات وفاتها

ننشر تفاصيل مفاوضات الزمالك المكثفة مع عماد متعب

اليونان تصدر بيانا شديد اللهجة إلى تركيا تؤكد فيه سيادتها على جزر إيميا

المجتمعات العمرانية: طرح 7 آلاف قطعة أرض بالسادات بمساحات من 209 إلى 276 م2

إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة في الثالثة عصرًا بدلاً من السادسة مساء

متحدث "النواب": الأحزاب هدفها الأساسي تولي السلطة والحكم .. فيديو

داني ألفيس يتوج بالبطولة رقم 36.. ويواصل التفوق على حسام عاشور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة صلاح تتصدر صفحة الحساب الرسمي للدوري الانجليزي على "تويتر"

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

محمد صلاح يكتسح استطلاعاً للرأي بشأن وضع صورته على غلاف «فيفا 2019»

بالأرقام والصور.. محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي العالم هذا الموسم

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

فيديو

«أبو غزالة» تعلن ملاحظات الجامعة العربية على الانتخابات الرئاسية في مصر.. فيديو
متحدث "النواب": الأحزاب هدفها الأساسي تولي السلطة والحكم .. فيديو
ننشر تفاصيل مسابقة «موهوب مصر» لذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
الزراعة: إصدار كتيب استرشادي للفلاح يتضمن توصيات مكافحة الآفات الزراعية.. فيديو
كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد الشعانين بحضور البابا ثيودورس الثاني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟