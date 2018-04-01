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رياضة

وزارة الرياضة تنفذ مبادرة قطار الشباب لمحافظتي الأقصر وأسوان للأيتام

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:41 م
صدى البلد
ريهام بكير
تنفذ وزارة الشباب والرياضة، مبادرة قطار الشباب لمحافظتي الأقصر وأسوان "للأيتام" خلال الفترة من 5 الى 11 ابريل الجاري.

وقد أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، أن هذه المبادرة تهدف الى ابراز الدور المجتمعي للرياضة من خلال العمل علي تنفيذ الأنشطة المختلفة التي تهدف الى رفع معدلات اللياقة البدنية وكذلك تعليم مهارات الكشافة لهؤلاء الواعدين وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا.

وأضاف "وزير الرياضة" ان من ضمن خطة الوزارة استهداف كافة شرائح المجتمع لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضة، والاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية والصحية، وكذلك تنمية الولاء والانتماء من خلال برامج تم إعدادها لهم في هذا الاتجاه.

يأتي ذلك في اطار الاحتفالات بيوم اليتيم خلال الجمعة الأولى من إبريل وضمن خطة الإدارة العامة للقاعدة الشعبية برئاسة الدكتورة سونيا دنيا المشرفة على مركز تنمية مهارات الأيتام " رياضي، كشفي".

وقالت "الدكتورة سونيا دنيا" إن المبادرة تستهدف الايتام من "دور الرعاية وخارجها" في 18 محافظة ل " 50" على الأقل بإجمالي عدد مستفيدين" 900 " مشارك للمرحلة السنية من 11 الي 15 سنة لمدة 4 شهور بدءا من 1 يناير وحتى 30 أبريل بواقع فترتين تدريبتين في الأسبوع على ان يتم اختيار أفضل 27 مشارك من المتميزين منهم للمشاركة في قطار الشباب الي مدينتي الأقصر يتم خلالها تنفيذ برنامج سياحي للمشاركين كما تقوم كل محافظة بتنفيذ حفل سمر للفرق لتقييم أداء المراكز في المجال الكشفي والترويحي.

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