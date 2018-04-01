ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل وإصابة 5 متزلجين إسبان في انهيار جليدي بسويسرا

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:38 م
صدى البلد
رويترز
قالت الشرطة في إقليم فاليه بجنوب غرب سويسرا اليوم الأحد إن ثلاثة متزلجين إسبان قتلوا وأصيب اثنان في انهيار جليدي بالمنطقة الجبلية.

وكان الضحايا ضمن مجموعة سياحية تتزلج بعد ظهر أمس السبت عندما انهارت كتلة جليدية. وأبلغت مجموعة ثانية شهدت الحادث السلطات بالواقعة.

واضطرت فرق الإنقاذ إلى وقف عمليات البحث عن ناجين مساء أمس السبت بسبب سوء الأحوال الجوية. وتسبب تساقط كثيف للثلوج في تغطية جبال الألب وصدور تحذيرات من انهيارات محتملة.

وحذرت الشرطة المحلية على موقعها الإلكتروني يوم الخميس المتزلجين من خطر الانهيارات الجليدية قبل عطلة طويلة بمناسبة عيد القيامة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن البحث توقف ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بوجود مفقودين فيما نقل المصابان للمستشفى لتلقي العلاج.

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا

إسلام الشاطر: أزمة عنيفة في الأهلي بسبب رامز جلال

صورة صلاح تتصدر صفحة الحساب الرسمي للدوري الانجليزي على "تويتر"

شاهد أحدث صورة لمريم ابنة شيرين عبد الوهاب.. اختلفت كثيرًا

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات جومانا مراد وعمرها الحقيقي

إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة في الثالثة عصرًا بدلاً من السادسة مساء

متحدث "النواب": الأحزاب هدفها الأساسي تولي السلطة والحكم .. فيديو

وصفة لن تكلفك جنيهين لشد ترهلات البطن

مصرع طالب سقط من شرفة الطابق السادس من عقار في الإسكندرية

ننشر تفاصيل مفاوضات الزمالك المكثفة مع عماد متعب

بالمستند.. ننشر أسماء مراكز الكشف عن الأمراض غير المعدية

هل الميت يشعر بمن يسلم عليه؟.. الإفتاء تجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة صلاح تتصدر صفحة الحساب الرسمي للدوري الانجليزي على "تويتر"

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

محمد صلاح يكتسح استطلاعاً للرأي بشأن وضع صورته على غلاف «فيفا 2019»

بالأرقام والصور.. محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي العالم هذا الموسم

فستان أصالة يثير جدلا على السوشيال ميديا..«صور»

فيديو

«أبو غزالة» تعلن ملاحظات الجامعة العربية على الانتخابات الرئاسية في مصر.. فيديو
متحدث "النواب": الأحزاب هدفها الأساسي تولي السلطة والحكم .. فيديو
ننشر تفاصيل مسابقة «موهوب مصر» لذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
الزراعة: إصدار كتيب استرشادي للفلاح يتضمن توصيات مكافحة الآفات الزراعية.. فيديو
كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد الشعانين بحضور البابا ثيودورس الثاني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟