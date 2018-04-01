مقتل وإصابة 5 متزلجين إسبان في انهيار جليدي بسويسرا

قالت الشرطة في إقليم فاليه بجنوب غرب سويسرا اليوم الأحد إن ثلاثة متزلجين إسبان قتلوا وأصيب اثنان في انهيار جليدي بالمنطقة الجبلية.



وكان الضحايا ضمن مجموعة سياحية تتزلج بعد ظهر أمس السبت عندما انهارت كتلة جليدية. وأبلغت مجموعة ثانية شهدت الحادث السلطات بالواقعة.



واضطرت فرق الإنقاذ إلى وقف عمليات البحث عن ناجين مساء أمس السبت بسبب سوء الأحوال الجوية. وتسبب تساقط كثيف للثلوج في تغطية جبال الألب وصدور تحذيرات من انهيارات محتملة.



وحذرت الشرطة المحلية على موقعها الإلكتروني يوم الخميس المتزلجين من خطر الانهيارات الجليدية قبل عطلة طويلة بمناسبة عيد القيامة.



وقال متحدث باسم الشرطة إن البحث توقف ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بوجود مفقودين فيما نقل المصابان للمستشفى لتلقي العلاج.