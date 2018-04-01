«أبو غزالة» : بعثة الجامعة العربية تابعت تصويت المصريين في الخارج .. فيديو

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ،إن جامعة الدول العربية شاركت فى متابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج وأكدت التقارير الوافدة على حسن سير العملية الانتخابية وتدقيق هوية الناخب كما تم إنجاز عملية التصويت بالخارج .



وأوضحت "أبو عزالة" خلال كلمتها بمؤتمر صحفي ، اليوم الأحد ، أن بعثة الدول العربية أعلنت عن تسجيل 80 متابع للعملية الانتخابية من موظفى الجامعة العربية من 19 جنسية عربية مختلفة.



وأشارت " رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية" إلى أن البعثة سجلت بعض التجاوزات بالخارج من أهمها عدم الالتزام بالصمت الانتخابى أثناء فترة الدعاية .

