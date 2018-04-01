5 ملايين جنيه لرصف طرق وتجديد المدخل الشمالي بمركز الغنايم

قال محمد فهمي بركات رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط، إنه جار أعمال رصف طريق المدفن الصحي بطول 1.5 كم وبتكلفة مليون و700 ألف جنيه،بالإضافة إلى أعمال رصف طريق كوم أبو حجر البر الأيسر "العامرى" بطول 1 كم وبتكلفة مليون و200 ألف جنيه وجار استكمال إحلال وتجديد رصف طريق الترعة الجرجاوية بمدينة الغنايم بطول 1.5 كم وبتكلفة مليون و650 ألف جنيه.



وأضاف رئيس مركز ومدينة الغنايم انه تم تنفيذ إحلال وتجديد مدخل مدينة الغنايم من الناحية الشمالية بتكلفة 230 ألف جنيه مشيرًا إلى انه تم شراء أدوات إنارة بمبلغ 291 ألف جنيه لأعمال الإنارة بالشوارع والميادين بالمركز والقرى التابعة لها.