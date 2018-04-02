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محافظات

صالون سواسية يناقش الطاقة المتجددة ومستقبل التنمية بالسويس

الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:52 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
شهد صالون سواسية الثقافي حوارا ثريا واسعًا حول مستقبل الطاقة المتجددة ومستقبل التنمية بالمحافظة وأقليم قناة السويس.

أقام الصالون ندوة اقتصادية تحت عنوان "دور الطاقة فى تنمية المجتمع" بحضور المهندس حاتم صلاح عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة شركة ابسكو والمهندس صلاح إسماعيل والمهندس عباس راضي خبراء الطاقة الشمسية وبمشاركة لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الأعمال بمحافظة السويس.

تحدث نائب السويس ورئيس مجلس الصالون عبد الحميد كمال عن أهمية الدستور الذى نص لأول مرة على تنمية الثروات الطبيعية والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار وتشجيع البحث العلمي وتصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة والمنصوص عليها فى المادة 34 من الدستور كما أشار إلى أهمية التشريعات التى أصدرها مجلس النواب بخصوص قوانين " الاستثمار – الصناعات الصغيرة – تنظيم الغاز والتنمية الصناعية" باعتبارها مدخل هام لبناء التنمية.

كما أشار إلى أهمية استخدام الطاقة الجديدة فى مشاريع السويس الجديدة سواء فى المنطقة الاقتصادية للتنمية بالسويس او في المناطق الصناعية ومشروعات التعمير الجديدة ثم جبل الجلالة او شرق السويس وعيون موسي.

كما تحدث مجموعة خبراء الطاقة عباس راضي عن الطاقة الشمسية وصلاح اسماعيل عن طاقة الرياح والمهندس هاني العبد عن تكنولوجيا الليد وجمعه الغازي عن أهمية التدريب ونقل الخبرات للشباب فى صناعة الطاقة المتجددة.

وأكد المهندس حاتم صلاح رئيس مجلس إدارة ابسكو "المصرية لتوفير الطاقة" عن أهمية تطبيقات التكنولوجيا في تنمية الصناعات والمشروعات الزراعية والبيئية وأشار الى اهمية الطاقة المتجددة باستخدام العلوم الحديثة التى تتواكب مع الواقع المصري.

كما جاء الحديث ثريًا وموضوعيًا من المشاركين فى الندوة حول المستقبل والتعاون من اجل تطوير مركز التدريب للكفاية الإنتاجية التابع لوزارة الصناعة بالسويس ومركز تدريب هيئة قناة السويس وعلاقتها بسوق العمل وربط جامعة قناة السويس بالواقع المحلي من أجل توفير فرص عمل للشباب.

أكد الحضور على أهمية التعاون سواء لمشروعات التعمير الجديدة فى السويس من خلال شرق السويس وعيون موسى ومشروعات تلال السخنة للإسكان من خلال المشروعات الجديدة فى المنطقة الجنوبية لتنمية السويس والاستفادة بضرورة إنارة الوحدات الجديدة بالطاقة المتجددة.

حضر الندوة عدد كبير من ممثلا عن الشركات الصناعية بمنطقة السخنة وشركات الكهرباء وعدد من تجار الأدوات الكهربائية وممثلي البنوك والجمارك وقطاعات النقل والخدمات البحرية وهيئات التدريب وبعض الشخصيات العامة والأجهزة التنفيذية والشعبية والإعلامية بالسويس وجمهور متنوع من أبناء المحافظة.

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