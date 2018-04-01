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أخبار العالم

وصول أول مجموعة من الدبلوماسيين الروس الذين طردوا من أمريكا إلى موسكو

الأحد 01/أبريل/2018 - 12:42 م
صدى البلد
ا ش ا
وصلت إلى موسكو اليوم، الأحد، طائرة روسية تقل أول مجموعة من الدبلوماسيين الروس وعددهم 46 دبلوماسيا، وهم الذين تم طردهم من الولايات المتحدة على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، أن طائرة الركاب "آي آي-96-300"، التي تحمل الدفعة الأولى من الدبلوماسيين الروس وأفراد عائلاتهم، قد وصلت إلى مطار فنوكوفو الروسي.

ويبلغ عدد الروس الذين غادروا الولايات المتحدة - مع الأخذ في الاعتبار أفراد أسر الدبلوماسيين - 171 شخصا.

يذكر أن الولايات المتحدة قامت بطرد 60 دبلوماسيا روسيا، وأغلقت مقر القنصلية العامة الروسية بمدينة سياتل الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، على خلفة تسميم الجاسوس الروسي السابق وابنته يوليا بغاز الأعصاب.

من جانبها، ردت وزارة الخارجية الروسية على ذلك، بطرد 58 دبلوماسيا من السفارة الأمريكية في موسكو، وموظفين اثنين آخرين من القنصلية العامة الأمريكية في مدينة يكاترينبيرج الروسية، إلى جانب إغلاق مقر القنصلية العامة الأمريكية بمدينة سان بطرسبورج الروسية.

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