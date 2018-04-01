انطلاق المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي غدا.. بحث التعاون فى مجال الاستثمار مع سان باولو.. صادرات القاهرة لـ «سان باولو» بلغت 300 مليون دولار

اتحاد الغرف العربية يقيم منتدى الاقتصادى العربى البرازيلى بسان باولو

المواقف المشتركة بين مصر والبرازيل فى أهم الملفات السياسية

الدعم المستمر بين كلا الجهتين والزيارات الرسمية لتقوية العلاقات

العلاقات بين القاهرة وسان باولو بداءت منذ القرن 19

تربط مصر بالبرازيل العديد من النقاط المشتركة، فكلاهما تحدهما نفس الصعوبات من حيث الاقتصاد والمناخ السياسى، فتتميز سياستهما بالحياد دائما، ما جعل سبل التعاون بينهم أمرا يسيرا لكلا الجهتين.ويشارك الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية في المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، الذي يفتتح غدا، الاثنين، بمدينة سان باولو بالبرازيل ويستمر 3 أيام والذي تنظمه الغرفة العربية البرازيلية التابعة لاتحاد الغرف العربية، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية البرازيلية ميشيل تامر، ويشارك فيه خبراء الاقتصاد من كل من الدول العربية والبرازيل، حيث يناقش المنتدى الشراكة العربية البرازيلية.يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر بين اتحاد الغرف العربية والبرازيل، والذى يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بشكل أكبر، ويشارك فى المؤتمر وفد مصرى لبحث فرص التعاون العربى البرازيلى والمصرى البرازيلى، خاصة أن البرازيل تستورد مصر منها بما يقارب 2.7 مليار دولار وتصدر مصر لها منتجات بما يعادل 300 مليون دولار.وتتسم العلاقات السياسية بين مصر والبرازيل فى مجملها بالإيجابية والتعاون فى ضوء التنسيق المتواصل على المستوى الثنائى، خاصة فيما يرتبط بالقضايا الهامة على المستوى الدولى، ومنها مسائل نزع السلاح ومنع الانتشار، وتحقيق أهداف الألفية الثانية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى التعليم والغذاء والتنمية، وتأييد حقوق الشعب الفلسطينى فى تحقيق دولة مستقلة تعيش فى أمن وسلام جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وتكاد تتطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية السياسية والاقتصادية باستثناء بعض المجالات الحساسة منها عملية إصلاح مجلس الأمن.وقد انعكس التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، بشكل مباشر فى تبادل تأييد المرشحين من الدولتين لعضوية المنظمات الدولية واللجان المتخصصة فى تلك المنظمات، ونبرز منها ما يلى:تأييد البرازيل للترشيح المصرى لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية للفترة 2009-2011 فى الانتخابات التى أجريت بنيويورك يوم 4/9/2008.وتأييد البرازيل للمرشح المصرى لعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال الانتخابات التى أجريت بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بنيويورك يوم 29 أبريل 2008.وتأييد البرازيل مشروع القرار المصرى حول نزع أسلحة الدمار الشامل، خاصة النووية منها، خلال شهر سبتمبر 2008 فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان لهذا التأييد أهمية خاصة فى ضوء تمرير مشروع القرار بثلاثة أصوات فقط، كما تشترك البرازيل مع مصر فى عضوية مجموعة "تحالف الأجندة الجديدة لنزع أسلحة الدمار الشامل".وفى إطار أهم الزيارات الرسمية بين البلدين، قام رئيس الجمهورية بزيارة إلى البرازيل فى الفترة من 7 إلى 9 مايو 2013، التقى خلالها رئيسة البرازيل، وتم بحث أوجه التعاون الثنائي على المستويين السياسي والاقتصادي.وقام وزير التجارة والصناعة بزيارة إلى البرازيل خلال الفترة من 11 إلى 14 أغسطس 2008 نقل خلالها رسالة من رئيس الجمهورية تسلمها وزير الخارجية البرازيلى إلى الرئيس البرازيلى تتعلق برغبة مصر فى تطوير العلاقات مع كل من تجمعى الميركسور والابسا.ويرجع تاريخ العلاقات المصرية البرازيلية إلى القرن التاسع عشر، حيث استقبلت مصر الحاكم البرازيلي الإمبراطور توم بودو الثامن عام 1876 وقد حدث تقارب بين الدولتين في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين في إطار حركات سياسية مثل "عدم الانحياز"، واقتصادية مثل مجموعة الـ 77.