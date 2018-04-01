جدول فاعليات اليوم الثاني لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

بدأت فعاليات اليوم الثاني لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمكتبة الإسكندرية الأحد 1 أبريل، في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بندوة بعنوان "الأفكار والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي وإدمان المخدرات" بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يتحدث فيها د. محمد مصطفى الخبير بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، ويقدمها د. نبيل علام باحث بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.





وفي الساعة الثانية عشرة والنصف، وبالتوازي ندوة بعنوان "الشخصية المصرية الحضارية وآفاق المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة البناء الإنساني والتنمية يتحدث فيها كل من: د. علياء رضاه رافع رئيس مؤسسة البناء الإنساني والتنمية، وأحمد دياب، مريم ياسين، سماح سمير، وولاء علي.





ويحتفي معرض الإسكندرية للكتاب هذا العام بالعيد الماسي لجامعة الإسكندرية حيث يقيم ندوة في الواحدة ظهرا، يتحدث فيها الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة، ويقدمها الكاتب الصحفي محمد معوض.





وفي الساعة الثانية والنصف ظهرا، ندوة بعنوان "ما الذي قدمته الإسكندرية في تاريخ المعارف الإنسانية؟" تتحدث فيها الدكتورة رضوى زكي، ويقدمها د. حسين سليمان، يعقُب اللقاء حفل توقيع لكتاب إحياء علوم الإسكندرية من اليونانية إلى العربية.





وفي الرابعة عصرا ندوة بعنوان "العمارة الإسلامية في اليونان" يتحدث فيها الدكتور أحمد أمين، ويقدمها الدكتور محمد الجمل، ويعقب اللقاء حفل توقيع لكتاب "العمارة الإسلامية في اليونان" للدكتور أحمد أمين.





وفي الرابعة والنصف، وبالتوازي يحتفي المعرض بمرور 140 سنة كاريكاتير في مصر، من خلال ندوة ينظمها بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، يتحدث فيها كل من فناني الكاريكاتير: جمعة فرحات، صلاح بيطار، عمرو فهمي، ياسر منجي، ويقدمها الفنان عبدالله الصاوي.





وفي الرابعة والنصف، وبالتوزاي ندوة عن "أسرار التراث النوبي" يتحدث فيها كل من الدكتور صابر أبازيد، والكاتب الصحفي طارق فتحي حسين، حيث يعرض فيها صورة نادرة عن النوبة وأهم الأماكن التراثية بها.





وفي الرابعة والنصف، تقدم الأديبة مروة رشدي ورشة عمل بعنوان "التداوي بالكتابة"، وتقدم فيها تجربة جديدة عن أهمية الكتابة واستخدامها في معالجة آلام الإنسان.





وفي الرابعة والنصف، وبالتوازي، حوار مع مبدع، مع الكاتب والأديب الكبير مصطفى نصر، ويقدمه الأديب والناقد أحمد فضل شبلول.





كما تبدأ فعاليات مهرجان المسرح السكندري الذي يقام على مدار أربع أيام حتى 4 أبريل، وهو مهرجان يقام للمرة الأولى تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المسرح العالمي في مارس من كل عام، ويشارك فيه فنانون من أعضاء نقابة المهن التمثيلية وطلبة الكليات والمعاهد المتخصصة في قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية والمعهد العالي للفنون المسرحية.





ويهدف المهرجان إلى إنتاج عروض مسرحية جديدة، وتبادل الخبرات بين الفنانين النقابيين وطلبة الكليات والمعاهد المتخصصة والتطوير المهني لأعضاء نقابة المهن التمثيلية بشعبها المختلفة.





وفي السابعة مساء، تقدم الدكتورة هبة يس محاضرة بعنوان "كن أنت المعجزة.. كيف تحول أي محنة في حياتك إلى منحة؟" وذلك بالتعاون مع مؤسسة أصدقاء مرضى الثلاسيميا.





وفي السابعة مساء، وبالتوازي، ندوة عن تطوير آليات الإدارة الثقافية، يتحدث فيها الكاتب والباحث أحمد الفران، ومحمد غنيم وكيل وزارة الثقافة الأسبق، ويقدمها الباحث محمد سيد ريان.





وفي السابعة مساء، وبالتوازي أمسية شعرية لنخبة من شعراء الإسكندرية، يقدمها الشاعر عبد الله عبد الصبور، ويشارك فيها الشاعر المصري المقيم بالسعودية السيد الجزايرلي، ويعقب الأمسية حفل توقيع لديوان "حَصَادُ الملحِ والرّيحْ" للسيد الجزايرلي.



