ضبط كميات من الأسماك واللحوم منتهية الصلاحية بحملة تموينية فى البحيرة

نفذت لجنة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالبحيرة بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة بمركز ومدينة ابو حمص على محلات الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم المجمدة والدواجن والأسماك، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



أسفرت الحملة عن ضبط كمية من الأسماك المجمدة من نوع هورس ماكريل بالإضافة إلى ضبط كمية 860 كيلو من اللحوم البقري منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضرين ضبط لحوم بأرقام 5310، 5312 جنح ابو حمص.

