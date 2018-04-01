ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط كميات من الأسماك واللحوم منتهية الصلاحية بحملة تموينية فى البحيرة

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:21 م
أسماك مجمدة - أرشيفية
أسماك مجمدة - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
نفذت لجنة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالبحيرة بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة  بمركز ومدينة ابو حمص على محلات الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم المجمدة والدواجن والأسماك، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية من الأسماك المجمدة من نوع هورس ماكريل بالإضافة إلى ضبط كمية 860 كيلو من اللحوم البقري منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضرين ضبط لحوم بأرقام 5310، 5312 جنح ابو حمص.

ترشيحاتنا

"الصحة" تحذر من تناول الفسيخ في شم النسيم: "قد يؤدي للوفاة"

وزير التعليم ينعي تلميذة مدرسة بورسعيد.. و«خيري» يكشف ملابسات وفاتها

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

الاهلي يسعى إلى عودة صالح جمعة

البدري: نرحب بعودة رمضان صبحي للأهلي ونرغب في ضم أفشة.. فيديو

وثائق المخابرات اليمنية تفضح دعم قطر للحوثيين لضرب السعودية

بالأرقام والصور.. محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي العالم هذا الموسم

"اكسبريس": محمد صلاح خارج أجندة ريال مدريد وبرشلونة وباق في ليفربول

أحمد حسن يستطلع رأي جمهوره بشأن عودته إلى الملاعب

حرب الكابلات البحرية تشتعل بين روسيا وأمريكا.. الذعر يندلع في البيت الأبيض ويمتد لأوروبا من تحركات لسفن روسية في أعماق البحار.. خبراء يؤكدون: كابلات الإنترنت الدولية سلاح موسكو «الأخطر» حالة وقوع حرب

كارتر: أمريكا تحتاج إلى رئيس «صادم».. وأصلي كي يمتنع «ترامب» عن استخدام النووي

محمد صلاح يكتسح استطلاعاً للرأي بشأن وضع صورته على غلاف «فيفا 2019»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم هوليوود يشاركون في جنازة "ستيفن هوكينج"

التنسيق الحضاري يدشن مشروع "حكاية شارع" بالتعاون مع محافظة القاهرة.. صور

وزيرة الهجرة تشارك في إطلاق كتاب مصور عن معاناة اللاجئين.. صور

صورة صلاح تتصدر صفحة الحساب الرسمي للدوري الانجليزي على "تويتر"

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

فيديو

شكري: الأزمة الفلسطينية تتصدر المباحثات مع وزير الخارجية الأردني.. فيديو
وزير خارجية الأردن: انتخابات الرئاسة المصرية عكست إرادة المصريين.. فيديو
شاهد .. هدف محمد صلاح رقم 37 مع ليفربول هذا الموسم
تفاصيل إطلاق أول كتاب مصور لمنظمة المرأة العربية .. فيديو
الجامعة العربية: معظم لجان انتخابات الرئاسة فتحت أبوابها في الوقت المحدد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟