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حوادث

إخماد حريق بمصعد عقار برج الشيماء بالمنصورة

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:22 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مصعد ببرج الشيماء بالمنصورة.

ورد للواء محمد حجى مدير امن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصعد عقار برج الشيماء الكائن بشارع "القدس".

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بالمصعد حال توقفه بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه المكون من 8 طوابق، ونجم عن ذلك احتراق قاعدة المصعد، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

وبسؤال مالك العقار علل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الكهربائية للمصعد ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2227 لسنة 2018 إدارى القسم وجارى العرض على النيابة العامة.

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