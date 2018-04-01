ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صحيفة أمريكية : قطر ملزمة بسداد 5 ملايين دولار تعويضات لعمال «مونديال 2022»

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:18 م
العمال الوافدين الذين
العمال الوافدين الذين يقومون ببناء الملاعب في قطر
على صالح
كشفت صحيفة "يو إس ايه توداي" عن أن العمال الوافدين الذين يقومون ببناء الملاعب فى قطر سيحصلون على تعويضات تزيد على خمسة ملايين دولار بعد المطالبة برسوم توظيف لتأمين العمل في الدولة الخليجية.

ووفقا للصحيفة الامريكية، كشف منظمو بطولة قطر العالمية الضوء على المخاوف المستمرة التي اثارتها مطالبات العمال للدوحة حول استغلالهم.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تلك العمالة تشكل العديد من جنسيات دول جنوب آسيا بما في ذلك الهند ونيبال، الذين يعتمدون على إعداد قطر لبطولة عام 2022 بشكل رئيسي.

ونقلت الصحيفة البريطانية، اعتراف حسن الذوادي الامين العام للجنة المنظمة لكأس العالم، اليوم الاحد «في كثير من الاحيان فان الاشخاص الذين غادروا منازلهم لتوفير حياة كريمة لعائلاتهم هم المستغلون."

واضاف الذوادي أن لجنته التنظيمية والمقاولين "اتفقوا على آلية لضمان تعويض عمالنا عن الصعوبات التي واجهوها عندما جاءوا إلى قطر للعمل".

وقال المنظمون إنه سيتم دفع 12 مليون ريال قطري (5.2 مليون دولار) كتعويض للعاملين من الشركات خلال العامين المقبلين.

ورحب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بقرار محكمة سويسرية، ردت شكوى تقدمت بها نقابات عمالية ضده، على خلفية انتهاكات لحقوق العمال في منشآت كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وطالبت الدعوى «الفيفا» بإلزام قطر بتطبيق «الحد الأدنى لمعايير العمل» في التعامل مع العمالة الوافدة التي تساعد في الإعداد لاستضافة الحدث الكبير.

ترشيحاتنا

حسام البدري يرد على ما أثير حول إمكانية رحيله عن الأهلي .. فيديو

بدون أدوية .. علاجات طبيعية من مطبخك لمحاربة ارتفاع الضغط

الاهلي يسعى إلى عودة صالح جمعة

أوراق تحريضية وخريطة لخطوط الغاز ضمن أحراز محاكمة حسن مالك

أحمد حسن يستطلع رأي جمهوره بشأن عودته إلى الملاعب

شاهد.. بيان القوات المسلحة رقم 17 من العملية سيناء 2018

بالمستند.. ننشر أسماء مراكز الكشف عن الأمراض غير المعدية

بالأرقام والصور.. محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي العالم هذا الموسم

البدري عن إمكانية عودة متعب للأهلي: حسم مصير لاعبينا بالخارج نهاية الموسم.. فيديو

وزير التعليم ينعي تلميذة مدرسة بورسعيد.. و«خيري» يكشف ملابسات وفاتها

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

النقض: تأييد حكم الإعدام لقاتل «قبطى» بالإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم هوليوود يشاركون في جنازة "ستيفن هوكينج"

التنسيق الحضاري يدشن مشروع "حكاية شارع" بالتعاون مع محافظة القاهرة.. صور

وزيرة الهجرة تشارك في إطلاق كتاب مصور عن معاناة اللاجئين.. صور

صورة صلاح تتصدر صفحة الحساب الرسمي للدوري الانجليزي على "تويتر"

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

فيديو

شكري: الأزمة الفلسطينية تتصدر المباحثات مع وزير الخارجية الأردني.. فيديو
وزير خارجية الأردن: انتخابات الرئاسة المصرية عكست إرادة المصريين.. فيديو
شاهد .. هدف محمد صلاح رقم 37 مع ليفربول هذا الموسم
تفاصيل إطلاق أول كتاب مصور لمنظمة المرأة العربية .. فيديو
الجامعة العربية: معظم لجان انتخابات الرئاسة فتحت أبوابها في الوقت المحدد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟