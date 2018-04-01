صحيفة أمريكية : قطر ملزمة بسداد 5 ملايين دولار تعويضات لعمال «مونديال 2022»

كشفت صحيفة "يو إس ايه توداي" عن أن العمال الوافدين الذين يقومون ببناء الملاعب فى قطر سيحصلون على تعويضات تزيد على خمسة ملايين دولار بعد المطالبة برسوم توظيف لتأمين العمل في الدولة الخليجية.



ووفقا للصحيفة الامريكية، كشف منظمو بطولة قطر العالمية الضوء على المخاوف المستمرة التي اثارتها مطالبات العمال للدوحة حول استغلالهم.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تلك العمالة تشكل العديد من جنسيات دول جنوب آسيا بما في ذلك الهند ونيبال، الذين يعتمدون على إعداد قطر لبطولة عام 2022 بشكل رئيسي.



ونقلت الصحيفة البريطانية، اعتراف حسن الذوادي الامين العام للجنة المنظمة لكأس العالم، اليوم الاحد «في كثير من الاحيان فان الاشخاص الذين غادروا منازلهم لتوفير حياة كريمة لعائلاتهم هم المستغلون."



واضاف الذوادي أن لجنته التنظيمية والمقاولين "اتفقوا على آلية لضمان تعويض عمالنا عن الصعوبات التي واجهوها عندما جاءوا إلى قطر للعمل".



وقال المنظمون إنه سيتم دفع 12 مليون ريال قطري (5.2 مليون دولار) كتعويض للعاملين من الشركات خلال العامين المقبلين.



ورحب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بقرار محكمة سويسرية، ردت شكوى تقدمت بها نقابات عمالية ضده، على خلفية انتهاكات لحقوق العمال في منشآت كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.



وطالبت الدعوى «الفيفا» بإلزام قطر بتطبيق «الحد الأدنى لمعايير العمل» في التعامل مع العمالة الوافدة التي تساعد في الإعداد لاستضافة الحدث الكبير.