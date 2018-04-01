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أخبار البلد

المسلماني ضيف نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي في جامعة أسيوط

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:20 م
الكاتب أحمد المسلماني
الكاتب أحمد المسلماني
تقيم جامعة أسيوط اليوم الأحد نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي بحضور الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية والسفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق.

يقام النموذج تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة جامعة أسيوط : إن نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي وكذلك منظمة التعاون الإسلامي تأتي هذا امتدادًا للنجاح الكبير في النماذج السابقة ، وتأكيدًا علي مستوي الوعي السياسي والأداء الرفيع لطلاب الكلية في تقديم طريق وآليات عمل المؤسسات الإقليمية والدولية.

وأضاف الدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل الكلية: إن الهدف من تدريب الطلاب علي نماذج المحاكاة هو خلق روح القيادة وتعميق المشاركة السياسية وتعزيز القدرة علي الاتصال والتفاوض وإدارة الأزمات.

ومن جانبه قال المسلماني: إن جامعة أسيوط لها مكانة متميزة علي مستوي جامعات الشرق الأوسط ، وقد نجحت عبر أكثر من ستين عامًا في تقديم أجيال متميزة في كافة المجالات. وما تقوم به الجامعة من نماذج للمحاكاة تمثل طريقًا جيدًا لإطلاق نخبة محلية ودولية جادة، وكذلك إطلاق موجات متلاحقة من القادة الجدد، وهو ما يستحق التأييد والتقدير.

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