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أخبار البلد

حملة مكبرة بالجيزة تعيد الانضباط لشارع زغلول بالهرم

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:16 م
صدى البلد
محمد الصاحى
نفذت محافظة الجيزة بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة كافة انواع المخالفات والاشغالات بشارع زغلول بنطاق حى الهرم وذلك فى إطار تعليمات اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بالتصدى بحسم لأى مخالفات من المحلات التجارية واحتلال ارصفة الشارع بما يعوق حركة المرور .

وقد نجحت الحملة التى نفذها حى الهرم فى إزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع والباعة الجائلين ومخالفات المحلات التجارية والتعدي على حرم الطريق العام خاصة فى ظل أهمية الشارع من ناحية الكثافة المرورية.

وشملت الأعمال إزالة كافة التعديات من منطقة سوق البطران بشارع زغلول وإزاله التند الحديدية من أمام المحلات والإعلانات المخالفة والأرصفة والسلالم المتعدية على الشارع.

وكلف المحافظ اللواء ابراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم بالمرور الدورى على المنطقة ورفع أى مخالفات والتأكد من عدم تكرار أى اشغال مجددًا.

وقال رئيس حى الهرم إن أعمال التوسعة ورفع الاشغالات تمت بتعاون مع الأهالى واصحاب المحلات التجارية.

وأكد عبد العاطى انه بالتوازى مع أعمال توسعه شارع زغلول ورفع الإشغالات منه فقد تم رفع كفاءة النظافة بشارع ابو الهول السياحى باعتباره أحد الشوارع المؤدية للمنطقة الاثرية ورفع تجمعات القمامة.

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