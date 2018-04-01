«الصفدي»: نناشد المجتمع الدولي لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني.. فيديو

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردنى، أن الأردن تدين وبشدة العنف الإسرائيلي ضد الأبرياء فى فلسطين الذين خرجوا بكل سلم للتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم الشرعية، مشيرًا إلى أن السلام والأمن هدف مشترك لنا ولكل العالم العربي ولكن السلام والأمن لا يتحقق عبر القتل والإجرام والاحتلال .





وناشد " الصفدي" خلال كلمته بمؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الأردني، اليوم الأحد، بضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وخصوصًا حقهم فى الحرية والدولة وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.





ودعا " وزير الخارجية الأردنى " المجتمع الدولي إلى ممارسة مسؤولياته ومنح الحقوق للشعب الفلسطيني وحماية الشعب الفلسطيني مما يجري له.



