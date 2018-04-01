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«الصفدي»: نناشد المجتمع الدولي لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني.. فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:11 م
صورة أرشيفية- وزير
صورة أرشيفية- وزير الخارجية الأردنى
شيماء مجدي
أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردنى، أن الأردن تدين وبشدة العنف الإسرائيلي ضد الأبرياء فى فلسطين الذين خرجوا بكل سلم للتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم الشرعية، مشيرًا إلى أن السلام والأمن هدف مشترك لنا ولكل العالم العربي ولكن السلام والأمن لا يتحقق عبر القتل والإجرام والاحتلال .

وناشد " الصفدي" خلال كلمته بمؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الأردني، اليوم الأحد، بضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وخصوصًا حقهم فى الحرية والدولة وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا " وزير الخارجية الأردنى " المجتمع الدولي إلى ممارسة مسؤولياته ومنح الحقوق للشعب الفلسطيني وحماية الشعب الفلسطيني مما يجري له.

وتابع :"لا أمن ولا سلام بالمنطقة دون حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه لضمان نشر السلام الآمن بالمنطقة".

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