مصادر تكشف عن تكليفات السفارة الإسرائيلية لـ"سعد الدين إبراهيم"

كشفت مصادر مطلعة عن علاقة الدكتور سعد الدين ابراهيم بالكيان الصهيونى، وسر استضافته للسفير الإسرائيلي بمركز ابن خلدون، بالإضافة لسفره لاسرائيل .



وقالت المصادر لـ"صدى البلد" إن الدكتور سعد الدين إبراهيم تلقى تكليفات من السفارة الإسرائيلية بدعوة المصريين للسفر لإسرائيل.



وأضافت المصادر أن الدكتور سعد الدين ابراهيم قد سافر لاسرائيل وتلقى تكليفات بتسفير المصريين فى إطار التطبيع مع إسرائيل.



ومن ناحيه اخرى قام سعد الدين خلال القترة الماضية بالتواصل مع القنوات الإخوانية التى تحرض على البلاد وتعمل على إشاعة الفوضى وعلى رأسهم قناة الجزيرة القطرية وذلك قبل الانتخابات الرئاسية بغرض مهاجمتها.